Putin'den flaş nükleer emir... Pentagon'dan ilk açıklama geldi

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Moskova, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için saldırılarına devam ederken Putin'in hamlesi dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

Rus lider ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söyledi.

Rus devlet medyasının aktardığına göre Putin, söz konusu hamlenin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını ihlal etmeyeceğini söylerken; ABD’nin de silahlarını Avrupa ülkelerinde konuşlandırdığını hatırlattı.

Rus liderin bu emri ile birlikte Moskova, 1990’ların ortasından bu yana ilk kez yurt dışında nükleer silaha sahip olacak...

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Putin, Moskova’nın silahların kontrolünü Minsk yönetimine bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

Putin'in nükleer hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama geldi.

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Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir belirti olmadığının altı çizildi.

Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin yaptığı yazılı açıklamada, 'Rusya'nın duyurusuna ilişkin haberler gördük ve bu durumu izlemeye devam edeceğiz' denildi.

Ukrayna ise Rusya'yı 'Belarus'u rehin almak' ile suçladı.

Öte yandan Washington merkezli Institute for the Study of War (ISW) analistleri, nükleer savaşa tırmanma riskinin 'son derece düşük olduğunu' duyurdu.