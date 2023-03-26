Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Putin'den flaş nükleer emir... Pentagon'dan ilk açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Pentagon#Rusya
Putinden flaş nükleer emir... Pentagondan ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 13:43

Ukrayna savaşı Bakhmut'ta şiddetlenirken Putin'in nükleer hamlesinin yankıları sürüyor. Rus liderin adımı sonrası gözler ABD'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama Pentagon'dan geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Moskova, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için saldırılarına devam ederken Putin'in hamlesi dünyanın bir numaralı gündemi oldu.

Gözden KaçmasınYunanistanda gündem Erdoğanın mektubu: Türkiyeden dostluk atağıYunanistan'da gündem Erdoğan'ın mektubu: Türkiye'den dostluk atağı!Haberi görüntüle

Rus lider ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söyledi.

Rus devlet medyasının aktardığına göre Putin, söz konusu hamlenin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını ihlal etmeyeceğini söylerken; ABD’nin de silahlarını Avrupa ülkelerinde konuşlandırdığını hatırlattı.

Putinden flaş nükleer emir... Pentagondan ilk açıklama geldi
Rus liderin bu emri ile birlikte Moskova, 1990’ların ortasından bu yana ilk kez yurt dışında nükleer silaha sahip olacak...

Haberin Devamı

Putin, Moskova’nın silahların kontrolünü Minsk yönetimine bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

Putin'in nükleer hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama geldi.

Gözden KaçmasınRusya İngiliz casus uçağını böyle uyardı: Yaklaşmayın vururuzRusya İngiliz casus uçağını böyle uyardı: Yaklaşmayın vururuzHaberi görüntüle

Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir belirti olmadığının altı çizildi.

Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin yaptığı yazılı açıklamada, 'Rusya'nın duyurusuna ilişkin haberler gördük ve bu durumu izlemeye devam edeceğiz' denildi.

Ukrayna ise Rusya'yı 'Belarus'u rehin almak' ile suçladı.

Öte yandan Washington merkezli Institute for the Study of War (ISW) analistleri, nükleer savaşa tırmanma riskinin 'son derece düşük olduğunu' duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#Pentagon#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Dünya konuşan köpekleri tartışıyor Acıkınca mama sıkılınca oyun diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var

Dünya 'konuşan' köpekleri tartışıyor! Acıkınca 'mama' sıkılınca 'oyun' diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var?

#Köpek
Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma! Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

#Hava Kirliliği
Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks