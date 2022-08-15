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Putin'den flaş Kuzey Kore adımı... Kim'den 'düşman kuvvetler' yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Rusya#Putin
Putinden flaş Kuzey Kore adımı... Kimden düşman kuvvetler yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 08:22

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova ile Pyongyang arasında daha güçlü ilişki kurulması çağrısında bulunduğunu duyurdu. İşte Putin tarafından kaleme alınan mektupta yer alan dikkat çeken ifadeler...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği emir ile başlayan Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor.

On binlerce cana mal olan savaş sonrası bir dizi yaptırım ile karşı karşıya kalan Moskova'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Devlet medyasına göre Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkileri genişletmek istediğini söyledi.

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Rusya lideri mektubunda, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin Kore ve Kuzeydoğu Asya'da güvenlik ve istikrarı artırmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kuzey Kore medyası, Kim Jong-un'un da Rusya ve Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin büyümeye devam edeceği yanıtını verdiğini belirtti.

Uzmanlar iki ülkenin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana giderek yakınlaştığına dikkat çekiyor.

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Mektubun 15 Ağustos'ta kutlanan 'Kore Kurtuluş Günü' için gönderildiği belirtiliyor.

Kore'nin, 2. Dünya Savaşı'nda yenilen Japonya'dan bağımsızlığını kazandığı gün 'Kurtuluş Günü' olarak kutlanıyor.

KİM'DEN YANIT GELDİ

Kim'in Putin'e yanıt olarak gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın yenilgiye uğratılmasıyla kurulduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta 'Bu stratejik ve taktiksel iş birliği, iki ülke arasındaki destek ve dayanışma o günden bu yana, düşman askeri kuvvetlerin tehdit ve tahriklerini engelleyecek yeni bir seviyeye çıktı' ifadeleri yer aldı. Mektupta 'düşman kuvvetler' için ülke ismi verilmemiş olsa da Kuzey Kore'de bu terim genellikle ABD ve müttefiklerini işaret etmek için kullanılıyor.

İki ülke liderleri, Kim'in 2019'daki Rusya ziyaretinde iş birliği anlaşması imzalamıştı.

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Ayrıca Kuzey Kore Temmuz ayında, Ukrayna'daki iki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgede tek taraflı olarak ilan edilen halk cumhuriyetlerini de tanıdığını ilan etmişti.

Kuzey Koreli yetkililer, Donetsk ve Luhansk'a, yeniden inşa ve diğer alanlarda yardımcı olmak üzere insan gücü gönderebileceklerinin de işaretini vermişti.

Moskova'nın 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği Rus işgaline direnen Ukrayna, bu hamle üzerine Pyongyang ile ilişkilerini kesme kararı aldı.

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#Kuzey Kore#Rusya#Putin

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