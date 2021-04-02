Putin'den flaş karar: Tüm akıllı cihazlar değişiyor!

Putin'in bir süredir dile getirdiği yeni dönem Rusya'da hayata geçti.

1 Nisan'dan itibaren üretilen ve Rusya'da satılan tüm telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar için yeni bir şart getirildi.

Bundan sonra söz konusu cihazların ülkede satışa sunulabilmesi için Rus yazılımların yüklü olmasını şartı konuldu.

Alınan karar kapsamında şirketler ülkede sattıkları cihazlara fabrika çıkışında Rus yazılımı yüklemek ile mükellef tutuldu.

DEVLETİN BELİRLEDİĞİ UYGULAMALAR İLE GELECEK

Aynı kanun kapsamında elektronik cihazlarda fabrika çıkışlı olarak yüklü bulunması gereken 16 uygulama türü de tanımlandı.

Bu uygulamalar arasında Rusya tarafından belirlenen 'Mir' ödeme servisi, bulut bellekler ve devlet hizmetleri uygulamaları yer aldı.

PUTIN 2019'DA İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin parlamentoda gönderilen öneriyi Aralık 2019'da imzalamıştı.

Bu kurallara uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanmasını öngören yasa Temmuz ayında yürürlüğe girecek.

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