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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Putin’den flaş aşı açıklaması

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Putin’den flaş aşı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle düzenlediği toplantıda, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Lightın 4’üncü aşısının yakında piyasada olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçilerini Kremlin Sarayı’nda ağırladı.

Büyükelçilere seslenen Putin, dünyayı koronavirüs salgınına karşı birlik olmaya davet ettiğini ifade etti.

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Toplantıda konuşan Putin, Rusya, yabancı ortaklarıyla salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya sıcak bakıyor.

Koronavirüs enfeksiyonuna karşı kendi etkili aşılarımızdan üçünü hızla geliştirmeyi başardık. Dördüncüsü yakında piyasaya sürülecek dedi.

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Öte yandan, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının piyasaya, doz başına KDV 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.

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