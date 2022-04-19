Putin'den flaş adım... Buça'da sivil katliamıyla suçlanan tugay için kararını verdi

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor.

Dünya tabiri caizse haftalardır bu bölgeden gelen görüntülerin şoku içerisinde. Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçmil ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlatmıştı.

Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirlemişti.

PUTİN İMZALADI: KİTLESEL KAHRAMANLIK!

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Putin'in 'Buça kasabı' olarak anılan Omurbekov için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu.

Omurbekov ve komutasındaki askerle ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den tepki çeken bir adım geldi.

Putin 64. Motorlu Tüfek Tugayı’na 'Muhafız' unvanı verdi. Putin tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesinde söz konusu birliğin ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiği bilgisine yer verildi.

Putin'in bu adımı dünya kamuoyunda kısa sürede tepkilere neden oldu.

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MOSKOVA SUÇLUYU BULDU: ABD VE NATO

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurmuştu.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı;

'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'dan gelen görüntüler için 'provokasyon ve kurgu' ifadesini kullanarak 'Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını' belirtmişti.

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BBC’nin Rusya’nın çekildiği bölgelerdeki görüntülerle ilgili konuştuğu bir uzman, Buça'daki görüntülerin "açık şekilde" savaş suçu olduğunu değerlendirdi.

Dr Michael Newton’a göre Rusya şu ana kadar bu suçları da işledi:

Sivillerin kasıtlı hedef alınması

Sivil yerleşimlerinin kasıtlı hedef alınması

Hedef gözetmeden yapılan bombardıman

Sivil halkın açlığa mahkum edilmesi

Ukrayna işgalinde işlenen savaş suçlarının yalnızca istisnai durumlara ait olmadığını da savunan Newton, bu duruma genel şekilde rastlandığını söyledi.

Rusya Buça’daki görüntülerin yalan haber olduğunu savunuyor ve Ukrayna’yı suçluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalin başından bu yana 1400’den fazla sivil hayatını kaybetti.