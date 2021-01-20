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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin’den eksi 20 derecede vaftiz

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin’den eksi 20 derecede vaftiz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (68), ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı olduğunu göstermek için bu yıl da buzlu suya girdi.

Rus Ortodoks Kilisesi geleneklerine göre Hz. İsa’nın vaftiz edildiği gün sayılan 18 Ocak akşamı Rusya lideri Putin, başkent Moskova dışındaki ikametgâhında buz tutmuş havuzda açılan haç şeklindeki yarığa girdi.

Ortodoks Hıristiyan inancına göre İsa’nın vaftiz edildiği gün suya giren kişinin günahları bağışlanıyor. Putin de bu dini geleneği tam olarak yerine getirmek için girdiği buz gibi suya üç defa dalıp çıktı. Putin bu dalışları yaparken Moskova’da termometreler eski 20 dereceyi gösteriyordu.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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