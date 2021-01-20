Putin’den eksi 20 derecede vaftiz

Rus Ortodoks Kilisesi geleneklerine göre Hz. İsa’nın vaftiz edildiği gün sayılan 18 Ocak akşamı Rusya lideri Putin, başkent Moskova dışındaki ikametgâhında buz tutmuş havuzda açılan haç şeklindeki yarığa girdi.

Ortodoks Hıristiyan inancına göre İsa’nın vaftiz edildiği gün suya giren kişinin günahları bağışlanıyor. Putin de bu dini geleneği tam olarak yerine getirmek için girdiği buz gibi suya üç defa dalıp çıktı. Putin bu dalışları yaparken Moskova’da termometreler eski 20 dereceyi gösteriyordu.