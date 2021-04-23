MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin'den "dostça olmayan" eylemler için tedbir kararı
GeriDünya Putin'den "dostça olmayan" eylemler için tedbir kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Putin'den "dostça olmayan" eylemler için tedbir kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Putin'den "dostça olmayan" eylemler için tedbir kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ABD ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı. Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak. Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek. Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi