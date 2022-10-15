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Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vladimir Putin#Teşekkür
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna ile esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarında gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

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Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinin ardından basın toplantısında konuşan Rusya lideri Ukrayna ile esir takası sürecine yönelik, “Erdoğan takaslar ile ilgili bir dizi sorunun çözülmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. Bu çalışmalara kişisel olarak katıldı. Bunun için ona minnettarız. Zira içlerinde subaylarımızın da bulunduğu askerlerimizi bu sayede geri aldık” diye konuştu. Putin ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tahıl koridoru anlaşması sürecinde de önemli bir sorumluluk aldığını vurguladı. Ukrayna savaşıyla ilgili gündem maddelerine de değinen Putin, “NATO’nun Rusya güçleriyle doğrudan karşı karşıya gelmesinin küresel bir felakete yol açacağını” söyledi. Putin ayrıca şartların olgunlaşması durumunda Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vladimir Putin#Teşekkür

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