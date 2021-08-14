MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
GeriDünya Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 20:02 | Son Güncelleme:

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kahramanmaraş'ta Be-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili telgraf gönderdi. Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca Putin'in, kazada hayatını kaybeden Rus askerlerin yakınlarına da taziyede bulunduğu belirtilerek, bu askerlerin taltif edilmesi için talimat verdiği kaydedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi