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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 20:06 | Son Güncelleme:

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi. Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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