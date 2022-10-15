Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden faciası sebebiyle taziye mesajı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Sayın Cumhurbaşkanı, Bartın ilinde meydana gelen kömür madeni kazasının trajik sonuçları nedeniyle lütfen en derin taziyelerimizi kabul edin. Sizden yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi ve tüm mağdurlara acil şifa dileklerimizi iletmenizi rica ediyorum. Vladimir Putin."

ZELENSKİ'DEN TÜRKÇE TAZİYE

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ise Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da Türkçe paylaştığı mesajında “Bartın ilinde meydana gelen maden ocağındaki patlamanın haberi bizi derinden üzdü. Yaşanan can kaybı yüzünden dost Türk halkına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara Allah‘tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ERSİN TATAR: MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maden faciası için paylaştığı mesajında “Bartın, Amasra’da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.



İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LİNDE'DEN TAZİYE

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise “Türkiye, Bartın’da bir madende meydana gelen patlamaya üzüldüm. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.



DENDİAS DA MESAJ PAYLAŞTI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias mesajında “Türkiye’nin Bartın ilindeki kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından yaşanan trajik kayıplar için derinden üzüldüm. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı dileklerimi bir mektupla ilettim” dedi.

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LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANINDAN TAZİYE

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı ve Moldova Dışişleri Bakanlığı Bakan Çavuşoğlu’na taziyelerini iletti.

KUZEY MAKEDONYA'DAN "ACİL ŞİFALAR" MESAJI

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı Bartın’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziyelerini sunarak yaralılara acil şifalar diledi.

PAKİSTAN VE ÜRDÜN'DEN DE TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amasra'daki madende meydana gelen patlamada 40 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından TAZİYE MESAJI yayımladı.

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Şerif paylaşımında, "Türkiye'nin Bartın ilinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşanan can kaybından derin üzüntü duydum. Düşüncülerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Türkiye'nin Bartın ilindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türk halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.