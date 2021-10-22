Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM yanıtı

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Rusya’da geleneksel olarak düzenlenen düşünce kuruluşu ‘Valday Kulübü’ oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önce söylediklerine değinen Putin, “BM’nin olası reformdan geçirilmesi kararının tüm üye ülkelerin oybirliği ile alınması lazım.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra adı zikredilen bir avuç ülkeye, dünyada o anki güç dengesi dikkate alınarak BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) veto hakkı verildi. Şüphesiz dünya değişiyor. Güç dengeleri de değişiyor. Ancak ben şahsen Türkiye lideri Erdoğan’a sohbetlerimizde bu konuda görüşümü dile getirerek BMGK daimi üyelerinin veto hakkının kaldırıldığı gün dünyanın kaosa bürüneceğini söyledim.

Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin vetosu ortadan kalktığı an BM, kritik kararların alındığı yer değil, tıpkı Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan Uluslar Ligi gibi bir tartışma kulübüne dönüşecektir. Şimdi oturup tartışmalar yaptığımız Valday Kulübü misali” açıklamasını yaptı.