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Putin'den flaş karar... Ukrayna için onları devreye soktu: Hepsi öldürmeye hazır!

#Putin#FSB#GRU
Putinden flaş karar... Ukrayna için onları devreye soktu: Hepsi öldürmeye hazır

Ukrayna'ya başlattığı savaşta 'başarısız istihbarat' nedeni hüsrana uğradığını düşünen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı medyasında peşe peşe çıkan haberler üzerine flaş bir karar verdi. Rus liderin Ukrayna'daki istihbarat operasyonlarının sorumluluğunu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) alıp, Rusya İstihbarat Teşkilatı'na (GRU) devrettiği konuşuluyor.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası beklediği zafere ulaşamayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaştaki başarısızlık nedeni ile Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) hedefe koyduğu uzun süredir bilinen bir gerçek.

Savaşta 'başarısız istihbarat' ve 'zayıf strateji' nedeniyle hüsrana uğradığını düşünen Rus lider daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) dış istihbarat birimi başkanı Sergei Beseda'yı ev hapsine almış, onlarca komutanı da kovmuştu.

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ÇOK KONUŞULACAK DEĞİŞİKLİK

2 ayı geride bırakan savaşta onlarca Rus komutan öldürüldü, Rus birlikleri hem asker hem de teçhizat olarak ağır kayıplar verdi. Tüm bunların üstüne Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisinin imha edilmesi Rusya Devlet Başkanı Putin'i yeni kararlar almaya yöneltti.

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İngiliz Telegraph Gazetesi bugün Putin'in Ukrayna'daki istihbarat operasyonlarının sorumluluğunu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) alıp, Rusya İstihbarat Teşkilatı'na (GRU) devrettiğini yazdı.

Putinden flaş karar... Ukrayna için onları devreye soktu: Hepsi öldürmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ACIMASIZ RUS ASKERİ BİRİMİ

Batı medyasının 'acımasız Rus askeri birimi' olarak nitelendirdiği GRU'nun 2018 yılında Salisbury'de öldürülen Sergei Skripal'e suikast düzenlediği iddia ediliyor.

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BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA: BATI HABERLERİ

Rus liderin aldığı kritik kararın arkasında Federal Güvenlik Servisi'ne olan öfkesinin yanı sıra son dönemde Batı medyasında çıkan haberlerin de olduğu öne sürülüyor.

Ukrayna'nın ABD'den gelen istihbarat sayesinde Rusya'dan çok önde olduğu belirtilen haberlerde ABD'li yetkililerin savaşla ilgili verdiği çarpıcı bilgiler yer aldı.

İsmi açıklanmayan üst düzey yetkililer Ukrayna'daki Rus subaylarının üstlerine itaat etmeyi reddettiklerini ve Donbas'taki birliklerin 'yeterli hızda' çalışmadıklarını söyledi.

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RUS ORDUSUNDA İYİLEŞME BEKLENİYOR

Rusya'nın casus topluluğu konusunda uzmanlaşmış araştırmacı gazeteci Andrei Soldatov, GRU'ya verilen yetki sonrası Rus ordusunun performansını iyileştirebileceğini belirterek, "Elbette savaş alanında daha etkili olacaklar, birliklerle temasları ve lojistikleri çok daha iyi." dedi.

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"HEPSİ ÖLDÜRMEYE HAZIR"

Putin'in aldığı yeni kararla Ukrayna'da istihbarat toplanmasından sorumlu yeni isim, adı suikast girişimlerine karışan Korgeneral Vladimir Alekseyev oldu.

General Alekseyev, Rusya Savunma Bakanlığı'nın teşkilatı 'öldürmeye hazır, sert adamlarla' doldurarak casusluk yeteneklerini güçlendirmeye çalıştığı 2012 yılında GRU'nun ilk başkan yardımcılığına terfi etti.

ACIMASIZ VE KENDİNE GÜVENEN BİRİSİ

Araştırmacı Andrei Soldatov General Alekseyev'i şu sözlerle tanımladı;

"Alekseyev Suriye'deki askeri harekatı gördü ve Donbas'taki çatışmalara karıştı. Diğer subaylar onu acımasız ve pervasızlığa varacak kadar kendine güvenen biri olarak tanımlıyor. İngiltere ve Avrupa Birliği ise kendisini 2018'deki kimyasal silah saldırısını denetlemekle suçluyor"

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#Putin#FSB#GRU

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