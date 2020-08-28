Putin’den Belarus’a müdahale sinyali

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimleri sonrasında başlayan gösterilerle krize giren komşu ülke Belarus’a askeri müdahalede bulunabileceklerini açıkladı. ‘Rossia-1’ televizyon kanalına verdiği demeçte Belarus’ta üç haftadır yaşanan olayları değerlendiren Putin, “Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, aramızdaki mevcut ortak savunma anlaşması uyarınca yardım talebinde bulundu. Ben de güvenlik güçlerimize Belarus’a gönderilmek üzere yedek kuvvet hazırlanması emrini verdim. Bu kuvvetler hazırda bekliyor. Şu anda müdahaleyi gerektirecek durum yok” dedi.

Öte yandan Belarus muhalefeti, “İki ülke arasındaki anlaşma dış tehditlere yöneliktir ve ülke içinde meydana gelen olayları kapsamaz. Dış kaynaklı bir tehdit olmadığı müddetçe Rusya’nın müdahalesine karşıyız” sözleriyle Putin’in açıklamalarına tepki gösterdi.

HİLELİ SEÇİM İDDİASI

Ülkede gerginlik 9 Ağustos başkanlık seçimleriyle patlak verdi. Seçimlerde oyların yüzde 80’ini aldığı belirten Lukaşenko altıncı defa başkan seçildiğini ilan etti. Belarus muhalefeti ise Lukaşenko’nun kaybettiği seçimleri hileyle lehine çevirdiğini öne sürerek meydanlara döküldü.