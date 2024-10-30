Putin'den Batı'yı korkutan konuşma: Nükleer ile tehdit etti... Yeni dış tehditler ve yeni riskler...

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Rusya, başlattığı yeni stratejik nükleer silah tatbikatlar ile Ukrayna Savaşı'nın gerilimini bölgeye taşırdı. Tatbikat kapsamında Rus ordusu, her biri nükleer başlıklı felaket yaratabilecek kapasiteye sahip balistik ve seyir füzelerinin deneme atışlarını gerçekleştirdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatın ardından "sürekli olarak savaşa hazır" bulunmalarının gerektiğini söyledi ve yeni Rus füzelerinin hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetinden övgüyle söz etti.

Bazı fırlatmaları bizzat Putin'in kendisi tarafından denendiği söylenirken Putin, “Balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını, nükleer silahların kullanımına yetkisi olanlarla uygulayacağız" dedi.

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Rusya'nın nükleer silahları yalnızca "istisnai bir önlem aracı" olarak kullanacağına işaret eden Putin, "Bölgesel gerilimlerin artması, yeni dış tehditlerin ve yeni risklerin ortaya çıkması göz önüne alındığında modern kuvvetlere sahip şekilde sürekli olarak savaşa hazır bulunmak gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Putin, "Daha yüksek isabet oranına sahip, fırlatma hazırlık süresini kısaltan ve en önemlisi füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti daha yüksek seviyeye çıkan yeni füze sistemlerini sistematik olarak sevk edeceğiz" sözlerini ifadesine ekledi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ VE EN ÇOK SAYIDAKİ NÜKLEER SİLAH CEPHANELİĞİ"

İngiliz gazetesi Daily Mail, Rusya'nın tatbikatında kullandığı füzelere ilişkin "Dünyanın en güçlü ve en çok sayıdaki nükleer silah cephaneliği" değerlendirmesi yaptı.

Daily Mail'de yer alan haberde, Moskova'nın yaklaşık 5 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve bunların 1500'ünün konuşlandırılmaya hazır bulunduğu belirtildi.

Haberde, Mart ayında Putin'in "askeri ve teknik açıdan nükleer savaş olasılığına hazır olduğunu ilan etti" sözleri yer aldı.

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RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, Hava-Uzay Kuvvetleri ve Stratejik Füze Kuvvetleri'ndeki uzmanlaşmış birimlerin tatbikatta ortaklaşa yer aldığını açıkladı.

Bakanlık; bir adet Yars kıtalararası balistik füzesinin Kamçatka'daki test alanında, Sineva ve Bulava balistik füzelerinin nükleer enerjili stratejik füze denizaltılarından, nükleer kapasiteli seyir füzelerinin ise Tu-95MS uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından fırlatılarak denendiğini belirtti.

Bakanlık, tüm füzelerin hedeflerine ulaştığını ve tatbikatın başarıyla tamamlandığını doğruladı.

Putin ayrıca, “Rusya'ya karşı, nükleeri olmayan bir devlet tarafından nükleeri olan bir devletin desteğiyle yapılacak herhangi bir saldırı ortak bir saldırı olarak değerlendirilecektir” dedi.