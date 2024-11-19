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Putin'den Batı'ya tehdit! Nükleer doktrinini imzaladı: Balistik füzelerle saldırı gerçekleştirilmesi halinde...

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#Rusya#Ukrayna#Nükleer
Putinden Batıya tehdit Nükleer doktrinini imzaladı: Balistik füzelerle saldırı gerçekleştirilmesi halinde...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 13:34

Rusya lideri Putin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya verilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılabilmesine onay vermesinin ardından güçlenmiş nükleer doktrinin kararnamesini imzaladı. Nükleer doktrinde, nükleer olmayan bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde Rusya'nın nükleer ile yanıt vereceği belirtildi. Doktrinde ayrıca, Rusya'nın nükleer sahibi olmayan bir devlet tarafından saldırıya uğrarsa, bu durumu ortak saldırı olarak değerlendireceği ifade edildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batılı güçleri Rusya'nın tehditlerini dikkate almamaya çağırdı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray yönetimini ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a bırakmadan önce Biden yönetimi tarafından alınan kararın ardından nükleer doktrinini değiştirme kararı aldı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya lideri Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onaylayan kararnameyi imzaladı.

"Rusya'nın egemenliğini korumak için başvurulacak son çare" olduğu belirtilen nükleer doktrinde, "Rusya'nın nükleer silah kullanımına izin veren değişimleri netleştirmesi gerekiyordu" denildi.

Putin tarafından imzalanan doktrinde, "Nükleer caydırıcılığa tabi olan Devletler ve askeri ittifaklar kategorisi genişletilmiştir. Etkisiz hale getirilmesi için bu tür eylemlerin gerekli olduğu askeri tehditlerin listesi tamamlanmıştır. Nükleer silaha sahip bir ülkenin katılımı ya da desteği ile nükleer silaha sahip olmayan herhangi bir devlet tarafından gerçekleştirilen bir saldırı, Rusya'ya karşı ortak bir saldırı olarak değerlendirileceği kararına varılmıştır. Bu duruma ek, nükleer olmayan silahlarla bile yapılacak saldırı durumunda, Rusya'nın nükleer bir karşılık vereceği belirtilmiştir. Bu karara, Belarus'a yönelik bir saldırı olması durumu da dahil edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Putinden Batıya tehdit Nükleer doktrinini imzaladı: Balistik füzelerle saldırı gerçekleştirilmesi halinde...



Biden yönetimi, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılabilmesine onay vermişti.

PUTİN DAHA ÖNCE DE BENZER UYARIYI YAPTI

Daha önce "Nükleer sahibi olmayan bir devlet tarafından saldırıya uğrarsak, bunu ortak bir saldırı olarak göreceğiz" ifadesinde bulunan Putin, balistik füzelerle saldırı gerçekleştirilmesi halinde Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Putinden Batıya tehdit Nükleer doktrinini imzaladı: Balistik füzelerle saldırı gerçekleştirilmesi halinde...

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, imzalanan nükleer doktrin kararnamesinin, Batı'ya yönelik “kesin bir sinyal olarak değerlendirilmesi gerektiğini” söyledi.

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Peskov, “Bu karar, söz konusu ülkeleri, ülkemize nükleer olması gerekmeyen çeşitli yollarla bir saldırıya katılmaları halinde bunun sonuçları konusunda uyaran bir ihtardır” açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'DAN YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı güçleri Rusya'nın tehditlerini dikkate almamaya çağırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak ise Putin'in kararının şantajdan başka bir şey olmadığını söyledi.

Yermak, “Rusya'nın artık nükleer şantaj dışında dünyayı korkutacak hiçbir aracı kalmadı. Bu yöntemleri işe yaramayacak” dedi.

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#Rusya#Ukrayna#Nükleer

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