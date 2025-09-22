Putin'den Batı'ya rest! 'Karşılık vermeye hazırız'

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Avrupalı liderlerin hava sahası ihlallerinin "ciddi çatışma" riski barındırdığını açıklamasının ardından Batı'ya karmaşık mesajlar gönderdi.

Putin, NATO ve Rusya uçaklarının sıkça karşı karşıya geldiği son dönemde Güvenlik Konseyi kurmayları bir araya geldi.

Kurmaylarıyla ile stratejik istikrar alanındaki durumu görüşen Putin, dünyadaki dengelerin bozulmaya devam ettiğini vurgulayarak Batı'yı suçladı.

SİLAH KONTROL SİSTEMİ YIKILDI

Putin, Rusya ile ABD arasındaki stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin sistemin (START) Batı’nın yıkıcı adımları sonucu çöktüğünü dile getirdi.

Moskova’nın nükleer caydırıcılık ve savunma politikalarına bağlılığını bir kez daha ortaya koyan Rus lider, “Batı’nın adımları, nükleer silaha sahip devletler arasındaki diyalogun temellerini önemli ölçüde sarstı" dedi ve "Rusya, silahların kontrol sisteminin ortadan kaldırılmasının tehlikesini sürekli vurguladı” sözlerini açıklamasına ekledi.

Rusya'nın savunma alanındaki güçlendirme programının tam ve zamanında uygulandığını söyleyen Putin, "Rusya'nın silahlanma yarışına herhangi bri ilgisi yok" ifadesini kullandı.





BATI'YA REST

Putin, Rusya’nın ulusal caydırıcı güçlerinin güvenilirliğinden emin olduğunu belirtti ve “Rusya, her türlü tehdide cevap verebilecek durumda” ifadesini kullandı.

"Olası tehditlere karşı askeri güçle karşılık vermeye hazırız" diyen Putin, her zaman siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin tercih edildiğini de vurguladı.

Putin, 5 Şubat 2026'da ABD ile mutabık kaldıkları yeni START anlaşmasına bir yıl boyunca daha devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

TRUMP'A 1 YILLIK TEKLİF

Rus basınında yer alan habere göre, Putin nükleer silahların kontrolü sisteminin korunmasının önemine dikkat çekti. Televizyondan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan Putin, Washington ile Moskova arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması için Trump'a 1 yıllık teklifte bulundu.

Putin, "Rusya, eğer Trump da aynısını yapmayı kabul ederse 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl boyunca Yeni START Anlaşması'nın temel sınırlamalarına uymaya hazırdır” dedi.