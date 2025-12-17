Putin'den Batı'ya rest: Avrupalı domuzcuklar

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuştu. Putin, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü “özel askeri operasyonun” hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

Putin, çatışmanın temel nedenlerini diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ettiklerini belirterek, “Ancak düşman ve onun yabancı destekçileri somut görüşmelere katılmayı reddederse, Rusya tarihi topraklarının kurtuluşunu askeri yollarla sağlayacaktır” dedi.

“2025 DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

2025 yılını Rus ordusu açısından “dönüm noktası” olarak nitelendiren Putin, Ukrayna cephesinin tamamında stratejik inisiyatifin ele geçirildiğini söyledi.

Oreşnik balistik füze sistemlerinin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını açıklayan Putin, Burevestnik ve Poseidon füze sistemlerinin ise uzun süre “benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri” olarak kalacağını ifade etti.

“STRATEJİK NÜKLEER KUVVETLER ÖNCELİĞİMİZ”

Rus ordusunun Ukrayna’da güvenli tampon bölgeyi genişletme görevini tutarlı biçimde sürdüreceğini belirten Putin, stratejik nükleer kuvvetlerin geliştirilmesinin öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. Putin, “Bu kuvvetler, saldırganları caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada önemli bir rol oynamayı sürdürecek” diye konuştu.

Putin ayrıca, Kursk bölgesindeki faaliyetleri nedeniyle Kuzey Koreli askerlere teşekkür etti.

AVRUPA’YA SERT ELEŞTİRİ: KORKU POMPALANIYOR

Avrupalı yetkililerin Rusya’nın kıtaya saldıracağı yönündeki açıklamalarını eleştiren Putin, “Avrupa’da insanlara Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma olacağı korkusu aşılanıyor, büyük bir savaşa hazırlanmak gerektiği söyleniyor. Bu yalan ve saçmalık. Üstelik bilinçli olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerde bir “bozulma” yaşandığını savunarak, Rus ordusunun robotlar ve yapay zekâdan daha fazla yararlanması gerektiğini, yabancı ülkelerle askeri işbirliğinin artırılacağını da dile getirdi.

“AVRUPALI DOMUZCUKLAR”

Ukrayna’daki savaşın Batılı ülkeler tarafından başlatıldığını ileri süren Putin, NATO’nun doğuya genişlememe konusunda Rusya’ya verilen sözleri tutması gerektiğini söyledi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından “medeni Batı toplumuna” katılmayı beklediklerini ifade eden Putin, “Görünüşe göre bugün orada medeniyet yok, sadece sürekli bir bozulma var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkan olması halinde Ukrayna savaşının başlamayacağı yönündeki sözlerini de değerlendiren Putin, “Bu belki de doğrudur. Çünkü önceki yönetimler durumu kasıtlı olarak silahlı çatışmaya sürükledi” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya'yı kısa sürede yok etmeyi umduğunu savunan Putin, barış girişimlerinin de Rusya ile “güç diliyle” konuşulabileceğini düşünenler nedeniyle başarısız olduğunu söyledi ve ekledi:



"Avrupalı domuzcuklar da ülkemizin çökmesinden fayda sağlayabilmek için hemen bu işe katıldılar."

Putin, “Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaşı Batı başlattı ve biz bu savaşı bitirmeye çalışıyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.