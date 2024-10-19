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Putin'den 'barış' çağrısı: İstanbul'daki şartları öne sürdü

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#Rusya#Ukayna#İstanbul
Putinden barış çağrısı: İstanbuldaki şartları öne sürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 17:53

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova yönetiminin Ukrayna ile kısa süreli bir ateşkes yerine kalıcı bir barış istediğini açıkladı. Müzakere görüşmelerine hazır olduklarını belirten Putin, ancak bunun sadece İstanbul'daki görüşmelerdeki belgeler temelinde olacağını vurguladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Russia Today'de (RT) yer alan habere göre Putin, Rusya'nın amacının uzun vadeli güvenlik çıkarlarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kısa süreli ateşkese Ukrayna'ya silah yardımı yapılacağı için karşı çıktığını belirten Putin, “Eğer bir tür barış sürecinden bahsediyorsak, bu süreçler Ukrayna'yı destekleyen NATO ülkelerinin silah ve mühimmat gönderebilmesi için kullanılacak bir ya da iki hafta veyahut bir yıllık ateşkesle ilgili süreçler olmamalıdır" dedi.

Putin, Moskova'nın, iki ülkeye de uzun vadeli, sürdürülebilir ve kalıcı barış getirmesini istediğini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın "mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollarla" çözülmesi çağrılarına saygı duyduklarını ifade etti.

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Putin, çatışmanın “Uluslararası ilişkileri, Avrupa ilişkilerini, ekonomiyi rahatsız eden unsur olduğunun farkındayız. Herkes gibi biz de bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede ve elbette barışçıl yollarla sona erdirilmesini istiyoruz” dedi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelere geri dönmeye hazır olduğunu ancak bunun sadece tarafların en son Mart 2022'de İstanbul'da müzakere masasına oturduğu zaman hazırlanan belge temelinde olacağını vurguladı.

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#Rusya#Ukayna#İstanbul

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