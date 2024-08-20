Putin’den Bakü’ye çok boyutlu ziyaret: Gündemdeki 3 konu da kritik

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki akşam Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Ukrayna’nın Rusya topraklarına düzenlediği saldırılar devam ederken Bakü’ye giden Putin, Rus halkına “durum Moskova’da kalmamı gerektirecek kadar kritik değil” mesajı verirken, ziyaretinin gündeminde üç kritik konu vardı.

DOĞALGAZ SORUNU

Rus liderin ziyaretindeki en önemli hedef, Bakü’yle varılacak bir anlaşma aracılığıyla Rus ekonomisinin savaştan sonra büyük yara alan enerji ihracatı krizini aşmaya çalışmaktı. Batı yaptırımları ve kısıtlamaları nedeniyle petrolü yüzde 20 indirimli de olsa satmayı başaran Rusya, doğalgaz ihracatına şu ana kadar bir formül bulabilmiş değil. Kuzey Akım sabotajı ve Ukrayna üzerinden giden Yamal-Avrupa hattının da devre dışı kalmasıyla Rusya’nın Türkiye dışında esaslı müşterisi kalmadı. Savaş öncesi dönemde Batı ülkelerine yıllık 200 milyar metreküp gaz satan Rus Gazprom şirketi, şu anda ise yıllık 15 milyar metreküp gaz ihraç edebiliyor. Putin’in, bu sorunu çözmek için Aliyev’e “Rus doğalgazına Azerbaycan etiketi” teklifi yaptığı değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

İKİ FORMÜL MASADA

Stratejinin pratikte gerçekleşebilmesi için üzerinde durulan iki formülden birincisi doğalgaz takası. Buna göre Rusya kendi doğalgazını Azerbaycan’a satacak. Bakü ise çıkarılan gaz miktarını arttırarak yüksek miktarda doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya pompalayacak. Bu sırada Rus gazı da Azerbaycan etiketiyle Avrupa’ya çıkış yapabilecek. İkinci yöntem ise Azerbaycan’ın Ukrayna ile anlaşarak hem kendi gazını hem Rus gazını Ukrayna altyapısıyla Avrupa’ya ulaştırması.

İRAN VE ERMENİSTAN

Bakü’de gündemin ikinci maddesi ise İsrail-İran gerilimiydi. Moskova yönetimi, son 20 yılda İsrail ile askeri alan başta olmak üzere sıkı ikili ilişkiler yürüten Bakü’den olası ihtilafta taraf olmamasını istiyor.

Görüşmenin üçüncü ayağı ise Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması. Putin ikili görüşmenin başında, iki ülke arasında nihai ve kalıcı barış anlaşması imzalanması için çaba sarf etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

BAKÜ’DEN BRICS BAŞVURUSU

Görüşme sonrası iki lider de ortak bir bildiri kabul ettiklerini açıklayarak ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdiler.

Bu arada Azerbaycan yönetimi Putin’in resmi temasları sonrasında BRICS’e resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.