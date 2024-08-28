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Putin’den Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Azerbaycan#Ermenistan
Putin’den Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 17:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündeminin ilerlemesini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, ulaşım ve Güney Kafkasya’daki mevcut durum ele alındı.

Putin Aliyev’e Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündeminin ilerlemesini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Ayrıca, Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım koridorunun açılması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

İki lider, Putin'in Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretin ardından imzalanan anlaşmaların, Azerbaycan ile Rusya arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğine duydukları güveni dile getirdi.

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#Rusya#Azerbaycan#Ermenistan

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