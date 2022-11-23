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Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Azerbaycan#Ermenistan
Putinden Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 21:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasını umuyoruz" dedi.

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Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'a dair görüşme yaptıklarını söyledi. Üç ülke tarafından 2020, 2021 ve son olarak 2022'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılan üçlü zirvenin ardından yayınlanan ortak bildirilerin uygulanmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının önünü açacağını söyleyen Putin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde kalıcı normalleşme, sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması, insani sorunların çözülmesi daha önce yapılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanması halinde sağlanabilir. En nihayetinde bunun Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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