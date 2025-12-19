Putin'den Avrupa'ya tehdit! 'Çaldıklarını verecekler'

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki “Gostinıy Dvor” merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısı ve halkın sorularını yanıtladığı “Yılın Sonuçları” programında, Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği’nin (AB) son adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KİEV’İN HAZIR OLDUĞUNU GÖRMÜYORUZ”

Ukrayna’nın krizin çözümüne yaklaşımını değerlendiren Putin, Kiev yönetiminin toprak meselesini müzakere etmeye hazır görünmediğini söyledi. Putin, şunları kaydetti:

“Şimdilik Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz. Kiev, şimdi de krizin barışçıl araçlarla sonlandırılmasını reddediyor ancak yine de Kiev yönetiminden diyaloğu sürdürme konusunda sinyal görüyoruz. Bu meseleyi, geçen yıl haziranda açıkladığım ilkeler temelinde, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması durumunda barış yoluyla sona erdirmek istiyoruz.”

“STRATEJİK İNİSİYATİF TAMAMEN BİZDE”

Cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, stratejik inisiyatifin Rus ordusunun elinde olduğunu savundu. Putin, “Birliklerimiz, Kursk bölgesini düşmandan arındırdıktan hemen sonra stratejik inisiyatif tamamen Rusya Silahlı Kuvvetlerinin eline geçti. Bu ne anlama geliyor? Bu, birliklerimizin tüm temas hattı boyunca ilerlediği anlamına geliyor. Düşman tüm yönlerde geri çekiliyor” dedi.

DONETSK VE ZAPORİJYA’DA SON DURUM

Donetsk bölgesindeki gelişmelere de değinen Putin, “Krasnıy liman şehri yakında Rus ordusunun eline geçecek. Konstantinovka kentinde çatışmalar sürüyor. Bu şehrin yüzde 50’si kontrolümüzde. Askerlerimizin bu kenti de ele geçireceğinden hiç şüphem yok. Dimitrov şehri de tamamen kuşatıldı” ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin Zaporijya bölgesinde de ilerlediğini belirten Putin, Gulyay Pole kentinde çatışmaların devam ettiğini aktardı.

HARKOV VE KUPYANSK AÇIKLAMASI

Ukrayna’da güvenlik bölgeleri oluşturma sürecinin sürdüğünü dile getiren Putin, Harkov bölgesinde Volçansk ve Kupyansk kentlerinin daha önce Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini hatırlattı.

Putin, “Birliklerimiz Kupyansk kentini kontrol altında tutuyor. Şimdilik doğuya doğru ilerlemiyorlar. Çünkü Oskol Nehri’nin sol kıyısındaki Ukraynalı grubu ortadan kaldırmak ve Kupyansk-Uzlovoy yerleşimini ele geçirmek gibi önemli görevleri var. Buradaki grup kuşatılmış durumda. Bu grup 15 taburdan ve yaklaşık 3 bin 500 askerden oluşuyor” diye konuştu.

ZELENSKİ’YE SERT SÖZLER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kupyansk kentinin girişinde bulunduğunu gösteren görüntüler paylaşmasına da değinen Putin, “(Zelenski) Yetenekli bir artist. Çekim yaptığı şehir tabelası, kentten bir kilometre uzaklıkta. Girişte neden bekliyorsun? Eğer Kupyansk sizin kontrolünüzdeyse içeri girsene” ifadelerini kullandı.

“RUS VARLIKLARINA EL KOYMAK SOYGUNDUR”

Putin, Avrupa Birliği’nin dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik girişimlerini de sert sözlerle eleştirdi. Bu adımı “soygun” olarak nitelendiren Putin, “Bu gizlice yapılsaydı hırsızlık olurdu. Açıktan yapıldığı için bu bir soygundur. Bunun sonuçları ağır olur” dedi.

Rus varlıklarına el konulmasının, diğer ülkelerin AB’ye duyduğu güveni sarsacağını savunan Putin, “Rusya dışında birçok ülke rezervlerini Avro Bölgesi’nde tutuyor. Özellikle petrol üreten ülkeler. Zaten bazı şüpheler oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

AB’nin farklı gerekçelerle başka ülkelerin varlıklarına da el koyabileceğini öne süren Putin, “Birileri LGBT topluluğuna ilişkin politikalardan hoşlanmayabilir. Örneğin bazı Müslüman ülkelerde katı yasalar var. İşte el koyma bahanesi hazır” dedi.

“HAKLARIMIZI MAHKEMEDE ARAYACAĞIZ”

Putin, Rus varlıklarına el konulması halinde yargı yoluna başvuracaklarını belirterek, “Siyasi kararlardan bağımsız yargı alanlarında kendimizi savunacağız. Avrupa, er ya da geç Rusya’nın varlıklarından çaldıklarını geri vermek zorunda kalacak” diye konuştu.

AB’nin Ukrayna’ya vermeyi planladığı krediye de değinen Putin, bu adımın bölgedeki ülkelerin borç yükünü artıracağını sözlerine ekledi.

AB LİDERLERİ, UKRAYNA'YA RUS VARLIKLARI KULLANILMADAN 90 MİLYAR EURO VERİLMESİNDE ANLAŞTI

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine Ukrayna'ya ortak borçlanmayla 90 milyar Euro verilmesi konusunda anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Costa, "Bugün, önümüzdeki 2 yıl için Ukrayna'ya 90 milyar Euro sağlanmasına yönelik kararı onayladık. Acil bir önlem olarak AB bütçesiyle teminat altına alınmış bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödediğinde geri ödeyecek. AB, bu kredinin geri ödenmesi için dondurulmuş varlıkları kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına dayalı tazminat kredisi üzerinde çalışmayı sürdürmesi için Komisyona yetki verdik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasında mutabık kaldıklarını ifade eden Costa, "Amacımız savaşı uzatmak değil. Bugünkü kararlar, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik bir katkıdır. Çünkü, Rusya'yı müzakere masasına getirmenin tek yolu, Ukrayna'yı güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise konuşmasında, "AB Komisyonu, Ukrayna'nın finansmanı için iki çözüm önermişti ve bunların her ikisi de hukuken sağlam ve teknik olarak mümkündü. Birincisi AB'nin piyasadan borçlanması, ikincisi ise tazminat kredisi. Geçtiğimiz hafta Rus varlıklarının uzun vadeli olarak dondurulmasıyla güçlü bir siyasi mesaj verdik. Bunun üzerine bugün, önümüzdeki 2 yıl için Ukrayna'nın finansmanına ilişkin bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardık. AB ülkeleri, sermaye piyasalarından AB borçlanması yoluyla 90 milyar Euroluk bir finansman sağlanmasını kabul etti" dedi.

Von der Leyen, "Tazminat kredisi seçeneğinde olduğu gibi Ukrayna bu krediyi ancak tazminat aldığında geri ödeyecek. O zamana kadar Rus varlıkları dondurulmuş kalacak ve AB, bu fonları kullanma hakkını saklı tutacak" ifadelerini kullandı.