Putin’den Avrupa’ya: Gerekirse savaşırız

Haberin Devamı

RUSYA Lideri Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 maddelik barış planını görüşmek üzere Rusya’yı ziyaret eden ABD Özel Temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’i Moskova’da ağırlamadan önce zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen görüşmelerden önce Moskova’da “Rusya davet ediyor” ekonomik forum toplantısının açılışını yapan Putin, Avrupa ülkelerine yüklenerek, “Onlar bizim saldıracağımızı söyleyip duruyor. Öyle bir niyetimiz yok yüzlerce kez söyledim. Ancak onlar bize saldırırsa biz karşılık vermeye hazırız. Öyle bir karşılık veririz ki çok kısa sürede karşımızda barışı görüşmek için kimseler kalmaz” ifadelerini kullandı.

‘KARADENİZ’E ÇIKAMAZ’

“Avrupa, Ukrayna ihtilafında Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmayı hedef seçmiş ve bu emellerini sürdürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna savaşını bitirmesine engel oluyor” diyen Putin, “Brüksel, barış planına Rusya’nın kabul etmesinin mümkün olmayan maddeler ekliyor. Dolayısıyla bize göre Avrupa’nın gündeminde Ukrayna’da barışın sağlanması gündemi bulunmuyor” suçlamalarını yöneltti. Son günlerde Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki petrol dolum tesisleriyle denizde tankerlere düzenlenen Ukrayna saldırılarına da değinen Putin, “Ukrayna korsanlık yaparak gemilere saldırmaya devam ederse onların Karadeniz’e çıkışını tamamen keseriz” tehdidinde bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Z Kuşağı Ukraynalı droncular Haberi görüntüle

REVİZE EDİLMİŞ PLAN

Bu arada Trump’ın 28 maddelik barış planı fazla Rusya yanlısı bulunurken hafta sonu Florida’da bir araya gelen ABD’li ve Ukraynalı yetkililer planı ciddi revizyondan geçirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt planın artık tamamen Trump planı haline geldiği vurgusunu yaparak, “Barış planında Ukrayna’nın talepleri de dikkate alınarak ciddi revizyondan geçirildi. Revize edilmiş plan Moskova’da Rus tarafına iletilecek ve beklentimiz barışa giden yolda ciddi adımın atılacak olmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKİ UZAKTAN TAKİPTE

Moskova görüşmelerini uzaktan izleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD’den dönen Ukrayna heyetiyle durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Barış getirmeyi hedefleyen planda ciddi ilerleme kaydedildi. Ancak planda toprak meselesi, Ukrayna’ya savaş bittikten sonra verilecek resmi güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın Batı askeri ittifakı NATO’ya alınması hâlâ çözülemedi. Putin yine top çevirmeye çalışıyor. Trump yönetimine barış sürecinin devam ettiği izlenimi vermeye çalışıyor. Asıl amacı ise adil bir barış değil. ABD yönetiminden Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını sağlamak istiyor. Ayrıca Rusya Merkez Bankasına ait Avrupa’da bloke edilen 300 milyar dolara ulaşmanın yolunu arıyor.”