Putin’den ateşkes teklifine ‘ama’lı yanıt... Ateşkesi destekliyorum ama sorularım var

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ABD ile Ukrayna’nın 11 Mart Cidde görüşmesinde ortaya koydukları Ukrayna savaşında 30 günlük ateşkes önerisine Rusya lideri Putin’den yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşında ateşkes ilan edilmesi fikrine katıldığını, ancak bu ateşkesin uzun vadede ihtilafa kalıcı çözüm getirmesi gerektiğini açıkladı. Böylece Putin, Rusya’nın aradığı şartlara uygun ateşkes ilanı için ABD ile görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

UKRAYNA ZORLANIYOR

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Moskova’da düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna ile ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna’da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.

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ABD’nin Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi önerisine yanıt veren Putin, “Rusya ateşkes önerisine katılmaya hazır, ancak bu ateşkes uzun vadeli kalıcı çözüm getiriyor olmalı. Ukrayna ihtilafının patlak vermesine yol açan temel nedenleri ortadan kaldırmalı” dedi.

Konuşmasında 11 Martta Cidde’de yapılan ABD-Ukrayna görüşmesinde ortaya çıkan ateşkes fikrini irdeleyen Putin, “Sunu açıkça söylemeliyim. Cidde’deki Amerikan-Ukrayna görüşmelerine dıştan bakıldığında sanki Ukrayna’nın ABD’nin baskısıyla ateşkes önerisini kabul etmiş görünüyor. Ancak işin aslına baktığımızda ve cephedeki gelişmeleri dikkate aldığımızda Ukrayna’nın ABD’ye ateşkes için yalvarması gerekiyor. Dolayısıyla ateşkes fikir olarak doğru. Biz katılıyoruz. Ancak onu tam olarak desteklememiz için yanıt verilmesi gereken sorular var. ABD ile bu soruları görüşmemiz gerek. Belki Trump ile doğrudan görüşme yapmamız gerekecek. İlke olarak Rusya bu ihtilafın barışçıl yoldan çözümünden yanadır” ifadelerini kullandı. Putin’in bu sözleri görünüşte “evet” demesine rağmen Rusya’nın Ukrayna savaşında yarın veya öbür gün ateşkese gitmeye hazır olmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

WITKOFF MOSKOVA’DAYDI

Salı akşamı Putin’in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov’u telefonla arayan Waltz, Cidde’de alınan kararları Rus tarafına iletti. Perşembe sabahı ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff özel uçakla Moskova’ya gidip Kremlin Sarayı’na geçti. ABD ile Ukrayna’nın hazırladığı ateşkes önerisine Moskova’nın sıcak bakmadığı Rus tarafının açıklamalarından anlaşıldı. Witkoff basına konuşmamayı tercih ederken Putin’in yardımcısı Uşakov ateşkes fikrini eleştiren açıklamayı yaptı.

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TRUMP’TAN RUSYA’YA YAPTIRIM MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump önceki gece Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın 30 günlük ateşkes teklifini kabul etmemesi halinde yaptırımların devreye girebileceğini ima etti. Putin anlaşmayı imzalamazsa Rusya’ya doğrudan yaptırım uygulayacağını söyleyen ABD Başkanı, “Rusya için çok kötü olacak finansal şeyler yapabileceğini” ifade etti. Trump, “Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum” diye konuştu. Putin’in dünkü açıklamalarından sonra yeni bir açıklama yapan Trump, “Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur” dedi.