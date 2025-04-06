Putin’den ateşkes ısrarına füzeli yanıt... Rusya, Zelenski’nin memleketini vurdu

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ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerine rağmen Ukrayna savaşını sürdürmeye devam eden Rusya, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin memleketi Krivoy Rog’u vurarak sivil katliam yaşanmasına yol açtı. Rus tarafı ise saldırıda sivillerin değil, Ukrayna’ya yardıma gelen Batılı askeri danışmanların imha edildiğini savundu.

ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ

Ukrayna yönetimi açıklamasına göre önceki gece Rus tarafı ilk önce iki adet “İskender-M” füzesiyle ardından da bomba yüklü onlarca kamikaze dronla Ukrayna’nın Krivoy Rog şehrine saldırı düzenledi. Bir oyun parkı ve restoranın yakınlarına düzenlenen saldırılarda aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Ukrayna halkıyla dünyaya seslenen Zelenski, “Krivoy Rog saldırısının ardından artık kimse ‘Rusya’nın barış istediğini’ söyleme hakkına sahip değil. Ruslar balistik füzelerle Ukrayna’da doğrudan sivilleri hedef aldı. Hayatını kaybeden sivillerimiz için üç günlük yas ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı. Saldırı yılın en ölümcül saldırısı olarak kayda geçerken Zelenski, ABD Büyükelçiliği’nden gelen ‘zayıf’ tepkiyi de eleştirdi.

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ABD’NİN SABRI TAŞIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik cuma günü düzenlenen hava saldırısını farklı izah ederek, “Krivoy Rog operasyonunda keskin nişan alabilen füzeler kullandık. Burada çok sayıda askeri komutanla batılı askeri danışmanın toplandığını tespit ettiğimiz için yaptık. Operasyonda aralarında çok sayıda yabancı uzmanların da bulunduğu 85 kişi imha edildi. Ayrıca 20 askeri araç da kullanılamaz duruma getirilmiştir” dendi. Ukrayna’da katliam sürerken Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ABD’li bakan Marco Rubio, “Rusya bizimle Ukrayna savaşı konusunda sonsuz görüşmeler yapamaz. Barıştan yana olduklarını kanıtlamaları için aylar değil, haftalarla ölçülen süreleri var” demişti.

VOLODİMİR ZELENSKİ: TÜRKİYE GARANTÖR OLABİLİR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski olası ateşkes sağlanması sonrasında Türkiye’nin ülkesi için güvenlik garantörü olabileceğini söyledi. Kiev’deki basın toplantısında Türkiye’nin barış sürecinde oynayacağı role değinen Zelenski, “Gelecekte, olası kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerinin başlaması durumunda Türkiye bizim için önemli rol üslenebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu defalarca görüştüm. Ukrayna’nın dünya topluluğundan aradığı güvenlik garantileri konusunda Türkiye gereken desteği vermeye hazır. Karadeniz bölgesinin en güçlü aktörlerinden Türkiye’nin üstleneceği rol paha biçilmez olacaktır” ifadelerini kullandı.