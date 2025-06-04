Putin'den ateşkes açıklaması! 'Şüpheliyim'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes konusuna şüphe ile yaklaştığını ifade etti.

Kiev yönetiminin "terör örgütüne" dönüştüğünü belirten Putin, şu açıklamalarda bulundu:

"Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. 30, hatta 60 gün boyunca ateşkes istiyorlar. Üst düzey bir toplantı yapılmasını talep ediyorlar. Bu koşullar altında nasıl masaya oturulabilir? Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir? Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi, terör örgütüne dönüşüyor. Ateşkes ile neden saldırmaları için teşvik edelim? Ateşkesi, Batı silahlarıyla 'pompalanmış' zoraki seferberliklerini sürdürmek ve Bryansk'taki ile Kursk'taki terör saldırılarına benzer saldırılar için kullanacaklardır. Bugünkü Kiev rejiminin barışa ihtiyacı yok. Onlar için barış, büyük ihtimalle iktidar kaybetmek anlamına geliyor. İstanbul'daki görüşme öncesi sivillere yönelik suçlar, sabotaj amacıyla yapıldı."

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Ukrayna ordusu, Rus ordusuna yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 savaş uçağını imha etmişti. Ukrayna ayrıca, Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne de saldırı düzenlemişti.

HAVA KUVVETLERİNDE AĞIR KAYIP

Ukrayana Güvenlik Servisi (SBU), tanesi 1000 dolarlık insansız hava araçlarıyla Rusya'ya ait en az 40 savaş uçağını imha etti.

Rusya'nın "Pearl Harbor'ı" olarak nitelendirilen ve uluslararası kamuoyunu şoke eden bu saldırıda, Rus ordusunun 7 milyar doları aşan kayıp yaşadığı bildirildi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin aktardığına göre "Örümcek Ağı" adı verilen operasyonun hazırlığı “bir yıl, altı ay, dokuz gün” sürdü. Üç farklı saat dilimi bölgesinde eş zamanlı yürütülen operasyonun tüm hazırlıkları Rus toprakları üzerinde gerçekleşti.

KIRIM CAN DAMARINI VURDU

SBU, Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan köprüye saldırdığını bildirdi.

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SBU'nun Telegram kanalından yapılan resmi açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi, yeni ve benzersiz bir özel operasyonla Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu; köprü bu kez sular altında!" ifadelerine yer verildi.