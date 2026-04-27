Putin'den Arakçi ile kritik zirve sonrası ilk açıklama

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi resmi ziyaret düzenlediği Rusya’da temaslarını devam ediyor. Arakçi, Moskova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin ve Arakçi'nin iki ülke arasındaki işbirliği ile ABD ve İran arasındaki ateşkesi değerlendirdiği kaydedildi.

'RUSYA ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAK'

Putin, Arakçi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Orta Doğu’da barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, İran halkının bu zorlu dönemini atlatacağını ve barışın sağlanacağını umduğunu kaydeden Putin, "İran halkının bağımsızlığı ve egemenliği için ne kadar cesur ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

ARAKÇİ'DEN STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Arakçi görüşmede, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın selamlarını Rus lidere Putin’e ileterek "Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, en iyi dileklerini size iletmemi istedi" dedi.

Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığı temsil ettiğini ve güçlenmeye devam edeceğini söyleyen Arakçi, "İran, halkının birliği ve cesareti sayesinde daha önce İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı koymuştur ve hiçbir koşulda teslim olmayacaktır. İran halkı Amerikan saldırganlığına karşı başarıyla mücadele ettiği tüm dünyaya kanıtlanmıştır. İran her şeye karşı koymuştur ve koymaya devam edecektir" dedi.