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Putin'den Aliyev'e 'uçak kazası' özrü

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#Vladimir Putin#Azerbaycan#Rusya
Putinden Aliyeve uçak kazası özrü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 15:50

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus hava sahasında, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulması nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür diledi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken bölge Ukrayna İHA'larının saldırı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor" denildi.

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#Vladimir Putin#Azerbaycan#Rusya

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