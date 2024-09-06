Putin’den alaycı ABD seçimleri yorumu: ‘Biz Kamala’yı destekliyoruz’

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris’i desteklediklerini söyledi. Putin’in alaycı bir tonla yaptığı açıklama, ABD’nin Kremlin’i seçim sürecine müdahale etmeye çalışmakla suçladığı bir dönemde geldi.

‘BIDEN’I DİNLİYORUZ’

Rusya’nın uzak doğudaki Vladivostok kentinde gerçekleşen Doğu Ekonomik Forumu toplantısına katılan Putin, konuşmasının bir yerinde ABD seçimlerinden bahsederken, “Birkaç ay önce verdiğim bir demeçte ABD’deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden’i desteklediğimizi söylemiştim. Ancak geçen zamanda Biden’a seçim yarışından el çektirdiler. Biden çekilirken taraftarlarına Kamala Harris’e destek verin çağrısı yaptı. Biden’a biz de kulak vererek Kamala’nın kazanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘SÜREKLİ GÜLÜYOR’

Harris’in konuşmalarında sık sık kahkaha atmasına atıfta bulunan Rusya lideri, “Ayrıca kendisi sürekli gülümseyerek ortalığa çıkıyor, anlaşılan işleri iyi gidiyor. Harris Hanımefendi neşeli bir kişilik olduğu için belki bize karşı daha ılımlı yaklaşır” dedi. Sözleriyle salonda gülüşmelere neden olan Putin, Rusya’ya yakın bir aday olduğu yorumları yapılan Trump’la ilgili, “Onun yönetim döneminde ABD, Rusya’ya karşı başka hiçbir başkanın kabul etmediği sayıda yaptırım uygulamaya başlamıştı” değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL’U HATIRLATTI

Ukrayna ile savaşa da değinen Putin, Ukrayna’nın Kursk bölgesine saldırarak Rus kuvvetlerini Donetsk cephesinden geri çektirmeyi amaçladığını vurgulayarak, “Biz bu tuzağa düşmedik. Kursk bölgesini eninde sonunda ordumuz Ukrayna unsurlarından temizleyecek. Bizim için şu an Donetsk cephesi çok daha önemli. Orada ordumuz büyük adımlarla başarılı bir şekilde ilerliyor. İlan ettiğimiz hedeflere ulaşana kadar da ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Olası barış müzakerelerine de değinen Rusya lideri, yine savaşın başlarında gerçekleşen İstanbul görüşmelerini hatırlattı. “Rusya hiçbir zaman masadan kalkan taraf olmadı” diyen Putin, “Ukrayna savaşı bitirmek istiyorsa İstanbul müzakerelerine kaldığımız yerden devam etmeye biz hazırız. Boş laf değil, somut adımlar üzerinden barışın nasıl gelebileceğini konuşmamız gerek” ifadelerini kullandı.

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ABD’DEN YANIT GELDİ

Öte yandan Putin’e ABD’den yanıt geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, “Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta” açıklamasında bulundu.

KAMALA’NIN YARDIMCISINA ŞOK: WALZ’UN AİLESİ TRUMP’I DESTEKLİYOR

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Tim Walz’un bazı aile üyelerinin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ı desteklediği ortaya çıktı. Cumhuriyetçi Parti’nin Nebraska eyaletindeki önemli figürlerinden politikacı Charles Wesley Hebster, önceki gün şahsi X hesabından Tim Walz’un bazı yakınlarının Donald Trump’ı desteklediğini gösteren bir fotoğrafını paylaştı. Sekiz kişinin yer aldığı fotoğrafa Webster, “Tim Walz’un ailesi sizin bir şeyi bilmenizi istiyor.” notunu ekledi. Fotoğrafta, evin duvarına “Amerika’yı geri al” sloganını içeren bir posterin asıldığı, aile üyelerinin “Nebraskalı Walz’lar Trump’tan yana” ifadelerinin yazılı olduğu tişörtler giydiği görüldü. Fotoğraftaki kişilerin Walz’un büyükbabası tarafından akrabaları olduğu bildirildi. Kamala Harris-Tim Walz cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.