Putin’den açık açık tehdit! ‘Gerekirse biz de batının düşmanlarını silahlandırırız’

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ABD, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın son günlerde Rusya'ya saldırmak için ABD silahlarını kullandığını söylemiş, bu yeni gelişmeyle birlikte Rusya ve ABD arasındaki gerilim daha da tırmanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya Rusya'daki hedefleri vurmak için Amerikan yapımı silahları kullanma izni verdi, ancak bu şu anda sadece Harkiv bölgesi yakınlarında geçerli olacak.

Rusya - Ukrayna savaşında şu anda çatışmalar ABD silahlarının kullanılmaya başlandığı Harkiv'de yoğunlaşmış durumda

BATI'YA “SİLAHLANDIRMA” KONUSUNDA GÖZDAĞI VERDİ

Öte yandan Beyaz Saray, Ukrayna'nın Rus topraklarında uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanamayacağını da belirtti.

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Bu gelişmeler üzerine söylemlerini sertleştiren Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) basın toplantısında yabancı gazetecilerin sorularını cevaplarken tehditkar açıklamalar yaptı.

Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar vermesini eleştiren Putin Moskova'nın da Batılı hedeflere saldırmak amacıyla ülkeleri silahlandırabileceği uyarısında bulundu.

Putin, dün dünya basınından gazetecilere yaptığı açıklamada Batı'yı keskin bir dille tahdit ederek Rusya'nın da Batı dünyasının düşmanlarını silahlandıracağı yolunda açıklamalar yaptı

Aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke Ukrayna'ya Rusya içindeki hedefleri vurması için yeşil ışık yakmıştı.

“BİZ DE HASSAS BÖLGELERE SALDIRI İÇİN SİLAH TEMİN EDERİZ”

Putin yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada bu tür bir eylemin “çok ciddi sorunlara” yol açabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı “Eğer birileri topraklarımıza saldırmak ve bizim için sorun yaratmak üzere bir savaş bölgesine bu tür silahlar tedarik etmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, neden dünyanın hassas tesislerine saldırılar düzenlenecek bölgelerine de aynı sınıf silahlar tedarik etme hakkımız olmasın?” dedi.

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Ukrayna’ya sağlanan silahlar konusunda "Yani, buna vereceğimiz yanıt asimetrik olabilir. Bunu düşüneceğiz" diyen Putin Moskova'nın hangi ülkelere silah tedarik edebileceğini ise belirtmedi.





ALMANYA’YA “ÖZEL” MESAJ

Putin, kısa süre önce Ukrayna'ya uzun menzilli Alman yapımı silahlarla Rusya içindeki hedefleri vurmakta serbest olduğunu söyleyen Almanya'yı örnek gösterdi.

Rus lider “Rusya topraklarındaki hedefleri vuracak daha fazla füze olacağını söylediklerinde, bu kesinlikle Rus-Alman ilişkilerini yok eder” dedi.

ABD'li bir senatör ve Batılı bir yetkili çarşamba günü Associated Press'e yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın son günlerde Rusya'ya saldırmak için ABD silahlarını kullandığını söyledi.

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Putin, ülkesinin gerekirse nükleer silahlarını kullanmaktan kaçınmayacağını yineledi ancak NATO'ya bir Rusya saldırısının masada olmadığını ve olmayacağını da vurguladı

KİM NEREDEN SİLAH TEMİN EDİYOR?

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırına doğru yeni bir hamle yapmasından bu yana Harkiv’in kuzeydoğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna'nın ikinci şehri olan Harkiv sınırdan sadece 30 km (18 mil) uzaklıkta.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cameron, İngiliz silahlarının nasıl kullanılacağına karar vermenin Ukrayna'ya bağlı olduğunu söyledi ve Rus topraklarındaki hedefleri vurma hakkına sahip olduğunda ısrar etti.

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Ukrayna, Kuzey Kore füzelerinin Ukrayna topraklarında kullanıldığını söylerken, Batılı istihbarat örgütleri de Rusya'nın çatışmalarda İran yapımı insansız hava araçları kullandığını belirtiyor.

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASINI YİNELEDİ: GEREKİRSE ELİMİZDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANIRIZ

Putin ayrıca Batı'nın Moskova'nın asla nükleer silah kullanmayacağını varsaymasının yanlış olduğu konusunda da uyardı.

Ukrayna savaşı sürecinde nükleer tırmanma riskinin sorulması üzerine Putin, “Batı nedense Rusya'nın bunu asla kullanmayacağına inanıyor” dedi.

"Bizim bir nükleer doktrinimiz var, bakın ne diyor. Eğer birilerinin eylemleri egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyorsa, elimizdeki tüm araçları kullanmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz” diyen Putin bunun hafife alınmaması ve yüzeysel olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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“RUSYA NATO’YA ASLA SALDIRMAZ”

Rusya'nın NATO topraklarına saldırma planları olduğu iddiasını reddeden Rus lider "Rusya'yı düşman olarak göstermemelisiniz. Bununla sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Bunu kim uydurdu? Bu tamamen saçmalık, anlıyor musunuz? Tamamen saçmalık" diyerek iddiaları yalanladı.