Putin’den Abu Dabi’ye şahinler ekibi

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UKRAYNA savaşına çözüm bulmak için ABD Başkanı Donald Trump’ın iki aydır yürüttüğü diplomasinin ardından, önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de ABD, Rusya ve Ukrayna teknik heyetleri arasında üçlü müzakereler yapılacak. Ancak Rusya lideri Vladimir Putin, müzakere masasına yine “şahin ekibini” gönderme kararı aldı. Batılı gözlemciler, Rusya’nın tercih ettiği heyetle savaşın sona erdirilmesi bir yana, ciddi bir ateşkesin dahi sağlanamayacağı görüşünde. ABD Başkanı Trump ise “Bu sefer hem Rusya’nın hem Ukrayna’nın savaşı gerçekten bitirmek istediğini görüyorum. Abu Dabi’de olumlu adımlar atılacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

KREMLİN İSİMLERİ DUYURDU

10 Kasım’da Abu Dabi’de kurulacak müzakere masasında Rusya’yı temsil edecek heyeti Putin, önceki akşam Moskova’da düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında bizzat belirledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetine Putin’in yardımcısı Vladimir Medinski’nin başkanlık edeceğini duyurdu. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mihail Galuzin’in yanı sıra askeri konuları ele almak üzere Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve yardımcısı Yuriy Jigarlovski de yer alacak. Kremlin’in açıkladığı isimler, Rusya’daki şahin kanadın temsilcileri olarak biliniyor. Özellikle Medinski’nin heyet başkanlığına getirilmesi, daha müzakereler başlamadan olumsuz tepkilere yol açtı.

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KİEV’DE KÖPRÜYE BALİSTİK

Müzakereler önceki tarafların karşılıklı hava saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. Rus ordusu önceki gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dinyeper Nehri üzerindeki kuzey köprüsünü balistik füzeyle yeniden vurdu. Kiev yakınlarında faal durumdaki tek termik santral olan Tripolskaya da saldırıda devre dışı kaldı. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentin büyük bölümüne sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemediğini açıkladı.

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de ülkesinin enerji altyapısına ilişkin kaygı verici bir açıklama yaptı. Zelenski, Ukrayna’da çalışmayı sürdüren üç nükleer santral dışında elektrik üreten tüm santrallerin Rus saldırılarıyla devre dışı bırakıldığını belirterek Batılı müttefiklerinden kış aylarında kullanılmak üzere çok sayıda güçlü jeneratör istedi.

SARATOV RAFİNERİSİ VURULDU

Rusya, Ukrayna’nın altyapısını imha ederek şehir ve kasabaları yaşanmaz hale getirmeye çalışırken Ukrayna ordusu da Rusya’nın can damarı petrol tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Son yedi günde birer birer devre dışı bırakılan Rus petrol rafinerilerine dün gece bir yenisi eklendi. Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Saratov bölgesinde Rosneft şirketine ait rafineriyi vurdu. Saldırı sonrası tesiste yangın çıkarken yıllık 7 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip rafineri, Rusya’nın altıncı büyük tesisi olarak biliniyor. Önceki altı günde ise Moskova’ya benzin ve mazot sağlayan dört rafineri daha hedef alınmıştı.

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Putin’in şahin kurmaylarından Vladimir Medinski (ortada), Mihail Galuzin (solda) ve Igor Kostyukov daha önce İstanbul’daki müzakerelere de katılmıştı.

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