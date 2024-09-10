Putin'den ABD'ye suçlama: 'Silahlanma yarışını kışkırtıyor'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telekonferans ile katıldığı Ocean-2024 tatbikatında ABD'yi silahlanma yarışını kışkırtmakla suçladı.

Putin, Washington'un saldırgan eylemleriyle “Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengesini” bozarak bölgede önemli bir askeri avantaj elde etmeye çalıştığını iddia etti.

Rusya'nın "olası saldırganca bir hareketi" püskürmek için hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Putin, "ABD, Avrupalı ve Asyalı müttefiklerinin güvenliğini dikkate almadan bir silahlanma yarışını kışkırtıyor” dedi.

Izvestiya gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere orta menzilli ve daha kısa menzilli füzeler konuşlandırma planlarını açıkça ilan ettiğini kaydeden Putin, bu durumun arka planında ABD'nin Rusya tehdidine karşı koyma ve Çin'i caydırma “bahanesi" olduğunu belirtti.

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Putin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Pasifik Okyanusu'nun batısındaki adaların toprakları ve Asya-Pasifik bölgesindeki bazı ülkeler, ABD füzelerinin konuşlandırılması için öncelikli alanlar olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda ABD silahlı kuvvetleri, halihazırda Asya-Pasifik bölgesinde gelişmiş füze sistemlerinin transferi ve konuşlandırılması konusunda pratik yapıyor"

ABD füzelerine karşı donanmanın önemine değinen Putin, şöyle konuştu:

"Her türlü gelişmeye hazır olmalı ve ulusal çıkarlar güvenilir bir şekilde savunulmalıdır. Okyanustan ve denizden gelebilecek bir saldırıya karşı tetikte olunmalıdır. Bu görevin yerine getirilmesinde donanma kilit bir öneme sahip"