Putin’den 3. Dünya Savaşı uyarısı: Endişe duyuyorum, ihtimali artıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren "ana oturumda" gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın "kapitülasyonu" için uğraşmadıklarını dile getiren Putin, "Sahadaki gerçeklerin kabul edilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Putin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki ilerleyişine ilişkin konuşarak "Sınır boyunca güvenlik bölgesi oluşturmak zorundayız. Çünkü onlar (Ukraynalı askerler) sürekli oradan topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor." dedi.

“SUMİ'Yİ ALMA HEDEFİMİZ YOK”

Sumi bölgesindeki derinliğin 10 ila 12 kilometre civarında olduğunu ve ilerisinde de bölge merkezi Sumi kentinin bulunduğunu anlatan Putin, "Sumi'yi alma hedefimiz yok ancak bunu göz ardı etmiyorum." diye konuştu.

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“TÜM UKRAYNA BİZİM”

Panel moderatörünün, Rus ordusunun Ukrayna'da ne kadar ilerlemeyi planladığına yönelik sorusunu yanıtlayan Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim." ifadelerini kullandı.

KİRLİ BOMBA UYARISI

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı "kirli bomba" kullanma ihtimaline ilişkin konuşan Putin, "Elimizde bunu teyit eden bilgi yok. Ancak Ukrayna'nın kirli bomba kullanması devasa bir hata olur. Nükleer doktrinimiz, aynı şekilde ve her zaman yanıt verilmesini öngörüyor. Buna yanıtımız çok sert olur ve Neo-Nazi rejimi için felakete yol açar." dedi.

“ENDİŞE DUYUYORUM, İHTİMAL ARTIYOR”

Putin, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline dair endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya da "Bundan endişe duyuyorum, ihtimal artıyor. Özellikle de Ukrayna'daki askeri çatışmalar ve Orta Doğu'da yaşananlar, İran'daki gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda." yanıtını verdi.

Panelde Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, ekonominin dengeli bir şekilde büyüme sürecine girmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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Dengeli büyüme sürecinin ise ılımlı enflasyon ve düşük işsizlik oranı içermesi gerektiğini kaydeden Putin, "Aynı zamanda, bazı uzmanlar, (Rusya'da) ekonomik durgunluk ve hatta resesyon risklerine işaret ediyor. Buna hiçbir koşulda izin verilmemelidir." dedi.

“HAMANEY’İN ÖLDÜRÜLME TEHDİDİ SÖYLEMDE KALSIN”

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmelerde bulunan Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum. Rusya, her zaman her ülkenin güvenliğinin, başka bir ülkenin güvenliğine zarar verilmemesi şartıyla sağlanmasından yana." ifadelerini kullandı.

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“İRAN, NÜKLEERE SAHİP OLMA HAKKINI SAVUNUYOR”

Putin, bölge ülkeler ve Küresel Güney’in İsrail ile İran arasındaki gerginlik seviyesinin düşürülmesinde rol oynayabileceğini belirterek, "Bir taraftan İran, uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleere sahip olma hakkını savunuyor. Diğer taraftan İsrail, kendi güvenliğinin sağlanması konusunda ısrar ediyor. Her iki ülke için kabul edilebilir çözümler bulunabilir. Küresel Güney ve bölge ülkeleri, çözümün bulunması sürecinde yardımcı olabilir. Görüşüme göre, çözüm var." dedi.

Hem İsrail hem de İran tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Putin, "Meselenin çözümüne dair bazı tekliflerimiz var. Arabulucu olmak için uğraşmıyoruz, sadece fikirler teklif ediyoruz. Eğer bu teklifler, her iki taraf için uygun olursa, bundan memnuniyet duyarız. Fikirlerimizin hayata geçirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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"BUŞEHR NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NDEN PERSONELİMİZİ TAHLİYE ETMİYORUZ"

Rusya’nın İran ile dost ilişkileri olduğuna dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, her zaman tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları dahil, meşru çıkarları için verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Biz her zaman bu yaklaşımı benimsedik. Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Batı basınında, Moskova’nın bu meseleye müdahil olmamasıyla ilgili yer alan eleştirilere ilişkin ise şöyle konuştu: "Daha fazlasını yapmamızı kim söylüyor? Neyi yapmamız gerekiyor? Askeri operasyon yapmamız mı isteniliyor? Zaten Rusya, kendisine tehdit oluşturanlara karşı askeri operasyon yürütüyor. Biz İran’ın barışçıl nükleere sahip olma hakkını savunuyoruz. Bunu sözle değil, somut eylemlerle yapıyoruz. İran’da Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ni inşa ettik. İki nükleer santralin daha inşa edilmesi için anlaşma yaptık. İran ile etrafındaki zorluklara ve tehlikeye rağmen, bu yöndeki çalışmaları sürdürüyoruz. Personelimizi oradan tahliye etmiyoruz."

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İsrail ve ABD ile temaslarında nükleer santraldeki Rus uzmanlarının güvenliğini dile getirdiğini kaydeden Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun buna katıldığını, ABD Başkanı Donald Trump’ın taleplerin yerine getirileceğine dair söz verdiğini bildirerek, "Bu, İran’ı doğrudan desteklediğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

“ENDİŞE VERİCİ”

İran’daki nükleer tesislerin etrafındaki durumun endişe verici olduğunu vurgulayan Putin, "Bunun nereye varabileceği konusunda endişeliyiz." dedi.

Putin, İsrail’e eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden (SSCB) ve Rusya’dan göç eden yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığına dikkat çekerek, bugün İsrail’in Rusça konuşulan bir ülke haline geldiğini ve bunun Moskova tarafından dikkate alındığını ifade etti.

Putin, Arap ve İslam dünyasıyla dostane ilişkiler, stratejik ortaklıklar ve müttefiklik bağları kurduklarının altını çizdi.