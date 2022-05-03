Putin, yeni yaptırımlar için imzayı attı! Batı'ya silah uyarısı...

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

PUTİN İMZAYI ATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı.

Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.

Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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MACRON'A UYARI: BATI SİLAH GÖNDERMEYİ BIRAKMALI

Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Fransız mevkidaşına Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Ukrayna güçlerini savaş suçları işlemekle suçlayan Putin, Macron'a "Batı, Kiev'e gerekli baskıyı yaparak ve Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşetlerin durdurulmasına yardımcı olabilir" dedi.

Ukrayna ile devam eden barış görüşmelerine ilişkin de açıklama yapan Rus lider Kiev'in çatışmayı sona erdirmek için yapılan görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi.



RUS TARAFI HALA DİYALOĞA AÇIK



Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Putin'in Macron'a "Rus tarafı hala diyaloğa açık" dediği belirtildi.





