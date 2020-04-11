Putin: Yeni silahları Suriye’de test ettik

Putin, yabancı devletlerle askeri-teknik iş birliği komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, savunma sanayilerinin geçen yıla ait çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Putin, geçen yıl rakiplerin baskısına rağmen Rusya’nın başarılı olduğunu belirtti. Bu alanda 2019 için belirlenen hedeflerin yüzde 2 üstüne çıktıklarını vurgulayan Putin, “Yurt dışına değeri toplam 15 milyar doların üstünde askeri ekipman sevk ettik. Sipariş portföyümüz bugün 55 milyar dolardan fazla. Yaklaşık 100 ülke ile iş birliğimiz söz konusu.” dedi.

Rusya’nın yeni silahlarını Suriye’de test ettiğini de belirten Putin, “Suriye’de yerli silahların kullanımında deneyim elde ettik” ifadelerini kullandı.