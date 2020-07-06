Putin yeni anayasayı savundu

Rusya devlet televizyonundaki konuşmasında referandumu “hayati” olarak tanımlayan Putin, “Anayasada yaptığımız değişikliklerin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Bu, Rusya’nın devlet olarak güçlenmesi anlamına geliyor” dedi. Rusya’nın yakın tarihinden 1977 Sovyet Anayasası’nı örnek gösteren Putin, “Sovyet Anayasası patlamaya hazır mayın gibiydi. Çünkü orada isteyen cumhuriyetin birlikten ayrılabileceği yazılıydı. Günümüz Rusyası bu tür hatalar yapamaz” ifadesini kullandı. Sovyetler Birliği, 1991 yılında dağılmıştı.