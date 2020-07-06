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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 06.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Putin yeni anayasayı savundu

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Putin yeni anayasayı savundu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta genel halk oylamasıyla gerçekleştirilen anayasa değişikliğini savunarak, “Değişiklikler Sovyetler Birliği gibi olmamamız için önemli” açıklamasını yaptı.

Rusya devlet televizyonundaki konuşmasında referandumu “hayati” olarak tanımlayan Putin, “Anayasada yaptığımız değişikliklerin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Bu, Rusya’nın devlet olarak güçlenmesi anlamına geliyor” dedi. Rusya’nın yakın tarihinden 1977 Sovyet Anayasası’nı örnek gösteren Putin, “Sovyet Anayasası patlamaya hazır mayın gibiydi. Çünkü orada isteyen cumhuriyetin birlikten ayrılabileceği yazılıydı. Günümüz Rusyası bu tür hatalar yapamaz” ifadesini kullandı. Sovyetler Birliği, 1991 yılında dağılmıştı.

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