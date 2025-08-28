Putin yavaştan alıyor… Trump’ı oyalıyor, Ukrayna’da ilerliyor

Haberin Devamı

UKRAYNA savaşının sona ermesi için ABD Başkanı Trump ile aylarca gizli pazarlıklar yürüten, ancak komşu ülke topraklarını ilhak planlarından vazgeçmeyen Rusya lideri Vladimir Putin, sonu gelmeyen müzakereler gölgesinde Ukrayna’nın önemli sanayi bölgesi Dnipro topraklarına da girdi. Alaska zirvesinde Trump’a ateşkes yerine barışın formüle edilmesi fikrini kabul ettiren Putin, cephede hedeflerine ilerlemeyi sürdürüyor.

DNİPRO’DA İLERLEME

Ukrayna cephelerinde son günlerde Donetsk ve Dnipro bölgelerinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus birlikleri Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Pokrovsk kasabasını büyük ölçüde kuşatma altına alarak Krematorsk ile Slavyansk şehirleri istikametinde ovalık bölgeye giden yolu açmış durumda. Dnipro’da ise durum daha vahim.

Savaşın başladığı günden beri Rus askerinin ayak basamadığı Dnipro bölgesi de artık savaşın parçası oldu. Rus kuvvetleri önceki gün Ukrayna’nın en önemli sanayi bölgesi sayılan Dnipro’da 10 km içeri girerek Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka köylerini ele geçirdi. Ukrayna yönetimi savaşın dayandığı Dnipro bölgesinden şimdi 150 bin civarında sivili tahliye etme derdinde.

TRUMP’TAN TEHDİT

Savaş alanında Kiev yöntemini zor durumda bırakacak gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Trump önceki akşam yeni açıklama yaptı. Tarih vermeden konuşan Trump, “Ruslar bu savaşı bitirmeyi kabul etmezse üzerlerine ekonomik savaşla gitmeye kararlıyım. Ruslarla doğrudan savaşa girmeyi düşünmüyorum, ancak Rusya’yı ekonomik olarak çökertecek planlarım var” dedi. Trump’ın bu sözleri Amerika’daki gözlemciler tarafından “Trump yine Putin’e zaman kazandırıyor” diye yorumladı. Trump’ın geçtiğimiz hafta AB liderleriyle Washington’da yaptığı görüşmede “Putin ile Zelenski bir hafta içinde hatta gerekirse benim şahitliğimde bir araya gelerek savaşı noktalamayı görüşecek” vaatleri de boş çıktı.

Rusya, Ukrayna içlerine de saldırılarını sürdürüyor.

KREMLİN: ZİRVE İÇİN CİDDİ HAZIRLIK LAZIM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yakın bir tarihte Putin-Zelenski zirvesi beklenmemesi gerektiğini ima ederek, “ABD Başkanına Ukrayna krizi çözümü için çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak liderler zirvesi esaslı hazırlık gerektiriyor. 19 Ağustos’ta Putin ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki yürütülen doğrudan görüşmelerde heyetlerin seviyesinin yükseltilmesi konuşulmuştu. Ukrayna’dan bu yönde olumlu yanıt gelirse bir sonraki daha yüksek temsil yetkisiyle heyetler arası görüşmeler yine İstanbul’da yapılacak” açıklamasını yaptı.