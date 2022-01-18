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Putin, yarın Moskova’da İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi ağırlayacak

#Rusya#İran#Dünya
Putin, yarın Moskova’da İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi ağırlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi yarın Moskova’da ağırlayacak.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yarın Moskova’da bir araya gelecek. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 2 liderin nükleer anlaşma dahil “ikili işbirliğinin tüm konularını" ele alacakları belirtildi.

Ziyaret, 2021 yılının Ağustos ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi’nin ilk önemli resmi ziyareti olacak.

İran 2015 yılında ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer anlaşma imzalamıştı. ABD 2018'de eski Başkan Donald Trump yönetiminin anlaşmadan tek taraflı çekildiğini açıklayarak İran'ı taahhütlerinden geri adım atmaya çağırmıştı.

İran ise geçtiğimiz yıl askıya alınan anlaşmanın yeniden tesisi için ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya ile görüşmelerde bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu ay İran ile yapılan nükleer anlaşması görüşmelerinde "gerçek ilerleme" kaydedildiğini duyurmuştu.

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#Rusya#İran#Dünya

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