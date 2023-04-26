Putin, yabancı varlıklarına el konulmasına ilişkin kararname imzaladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı varlıkların geçici olarak devralınabilmesi ve diğer ülkelerin kendi yetki alanlarındaki Rus özel veya hükümet mülklerine el koyması, Rusya'nın ulusal, enerji veya ekonomik güvenliğini tehdit etmesi durumunda daha fazla yabancı varlığın devralınmasına imkan sağlayan bir kararname imzaladı.



Kararnamenin yayımlanmasının ardından Alman Uniper ve Finlandiyalı Fortum şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı belirtildi.



Uniper'in Rusya’da 5 jeotermal güç santrali, Fortum'un ise 7 jeotermal güç santrali ile farklı elektrik üretim ve dağıtım yatırımı bulunuyor.

"MİSİLLEME YAPTIK"



Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerine kayyum atanmasıyla ilgili soruya, "Bunun asıl nedeni yurt dışındaki Rus şirketlerinin varlıklarına fiilen el konulmasına karşı bir misilleme olması" dedi.