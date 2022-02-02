Putin: Washington Kiev’i kullanıyor

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Washington’u “Rusya’yı silahlı çatışmaya sokarak frenlemek için Kiev’i araç olarakkullanmkla itham eden Putin, Batı’nın Moskova’nın güvenlik endişelerinin görmezden gelmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Putin,“NATO ve ABD’den gelen yazılı yanıtları dikkatlice analiz ediyoruz. Fakat daha şimdiden endişelerimizin umursanmadığı ortada” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonla görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme niyeti yoksa, sınırdaki askeri birliklerin geri çekilmesini” istedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada 30 dakika süren görüşmede Lavrov’un “kısa süre içinde gerginliğin azaltılması yönünde bir sinyal vermediğini” belirtti.