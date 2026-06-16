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Putin ve Zelenski Trump’ı paylaşamadı

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#Putin#Trump
Putin ve Zelenski Trump’ı paylaşamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

ABD ile İran arasındaki uzlaşmanın ardından gözler Ukrayna’ya çevrilirken, Kiev ile Moskova arasında “Trump’ı kendi tarafına çekme” savaşı yaşanıyor. Hem Rus lideri Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump’la yaptıkları telefon görüşmelerinin ardından Washington’ın desteğini almış gibi açıklamalarda bulunurken, Rus füzeleri Kiev’de bin yıllık tarihi manastırı vurdu.

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ABD ile İran arasında cuma günü imzalanacağı belirtilen anlaşmanın ardından dünyanın gözünü Ukrayna’daki Rus işgaline çevirmesi beklenirken hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi dikkat çekti.

KREMLİN: TRUMP BASKI KURACAK

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında telefon görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve “samimi” bir ortamda geçtiğini aktardı. Putin’in, Trump’ın önceki günkü 80’inci doğum gününü kutladığını, Trump’ın da Putin’i cuma günü kutlanan Rusya Günü için tebrik ettiğini aktaran Uşakov, “Başkan Trump, Ukrayna tarafına gerekli baskıyı kuracağını ve onları sahadaki gerçekleri kabul etmeye dayalı bir diyaloğa zorlayacağını açıkça ifade etti” diye konuştu. Rus yetkili, Trump’ın çatışmayı sona erdirme planı kapsamında Moskova ile doğrudan iletişim kurması için yakın zamanda Rusya’ya özel bir elçi göndereceğini de belirtti.

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ZELENSKİ: HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ

Zelenski de Trump ile telefon görüşmesinin ardından iyimser açıklamalarda bulundu. Görüşmeyi “harika” olarak nitelendiren Zelenski, Rusya ile devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik iki liderin de üzerinde mutabık kalabileceği “bazı iyi fikirlere” sahip olduklarını duyurdu. ABD Başkanı’nın küresel meselelerdeki “güç yoluyla barış” ilkesine dayalı liderlik vizyonunu takdir ettiğini ifade eden Ukraynalı lider “Bu ilkenin, Ukrayna’da adil bir barışı pratik olarak yakınlaştırabilecek yegâne yaklaşım olduğundan eminim” diye konuştu.

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#Zelenski#Putin#Trump

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