MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin ve Trump telefonda görüştü
GeriDünya Putin ve Trump telefonda görüştü      
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
MOSKOVA (AA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 20:59,Son Güncelleme:

Putin ve Trump telefonda görüştü      

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Putin ve Trump telefonda görüştü      
Abone Olgoogle-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve İran'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.     

Açıklamada, “Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.     

Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “İki lider de bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların önemine işaret ettiler.” ifadesine yer verildi.     

Putin ve Trump’ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.     

              

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle