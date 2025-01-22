Putin ve Şi’den Trump’a mesaj toplantısı

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Video konferans şeklinde yapılan temasta, “ABD’nin yeni yönetimiyle karşılıklı saygı ve eşitler arası diyalog kurmaya hazırız” dendi.

‘ADİL DÜNYA İÇİN’

Rusya lideri Putin ilgili açıklamasında, “Rusya ile Çin, dünyanın daha adil ve çok kutuplu bir yer olması için yabancı ülkelerin iç gelişmeleri ve yönetim değişikliklerine bakmaksızın birlikte hareket etmeye devam edecek. Birleşmiş Milletler ve onun Güvenlik Konseyi, ayrıca BRICS çerçevesinde ve diğer uluslararası platformlarda ortak yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz. Rusya ile Çin arasındaki yakınlık değişken konjonktürlere bağlı değildir” ifadelerini kullandı.

TEMAS GİRİŞİMİ YOK

Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov ise iki lider arasındaki görüşmenin önceden planlandığını ve liderlerin birbirinin yeni yılını kutlama amacı taşıdığını söylese de temasta Ukrayna savaşı konusunun da gündeme geldiğini kabul etti. Çin tarafından Ukrayna konusu açıldığında Putin’in yanıtını özetleyen Uşakov, “Ukrayna konusunda yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygı ve eşitler arasında diyalog şeklinde meseleyi görüşmeye hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Ukrayna’da ateşkes değil, ihtilafın ana nedenlerini ortadan kaldıran kalıcı barış anlaşması olması gerektiği vurguladık” dedi.

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ABD basınındaki Donald Trump’ın Putin ile temasa geçmek için sabırsızlandığı haberlerine rağmen, şu ana kadar Beyaz Saray’dan Kremlin ile herhangi temas girişiminde bulunulmadığı da belirtildi.