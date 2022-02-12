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Putin ve Macron arasında 2 saatlik kritik görüşme

#Putin#Macron#FRANSA
Putin ve Macron arasında 2 saatlik kritik görüşme

Elysee Sarayı'dan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği açıklandı. Rusya-Ukrayna krizinin konuşulduğu görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

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Rusya-Ukrayna sınırında devam eden krize yönelik diplomatik çabalar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron  bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin 1 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Konuya ilişkin Kremlin'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı'nın bugün Macron'un yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

LAVROV VE BLİNKEN GÖRÜŞTÜ

Ukrayna’daki gerilim, Rusya’nın tatbikatları ve ABD tarafından yapılan açıklamalarla zirveye tırmanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda ABD uyarılarını yinelerken, Rusya ABD'yi Ukrayna'daki çatışmayı kışkırtmakla suçladı.

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