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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 21:35 | Son Güncelleme:

Putin ve Lukaşenko karın tadını çıkardı

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Putin ve Lukaşenko karın tadını çıkardı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi. İki liderin programları kapsamında kayak yaptığı ve kar motosikleti sürdükleri görüntülendi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti. İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı. O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.

Putin ve Lukaşenko karın tadını çıkardı

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