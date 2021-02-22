Putin ve Lukaşenko karın tadını çıkardı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti. İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı. O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.