Putin ve Lukaşenko, "Birlik Devleti programını" onaylayan kararnameyi imzaladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...#Fenerbahçe
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fenerbahçe güle oynaya kazandı Avrupa Liginde ilk galibiyet 3 golle geldiFenerbahçe güle oynaya kazandı! Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet 3 golle geldi#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLERDünya Haberleri

Putin ve Lukaşenko, "Birlik Devleti programını" onaylayan kararnameyi imzaladı

#Rusya#Belarus#Vladimir Putin
Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Haberin Devamı

Putin ve Lukaşenko, video konferans yöntemiyle düzenlenen Rusya ve Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısına katılarak Rusya-Belarus Birlik Devleti programına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Putin, Rusya ve Belarus'un sınırlarında, istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratmanın önemli olduğunu belirterek "Egemen devletlerimizin iç işlerine karışma girişimlerine birlikte direneceğiz. Rusya, kardeş Belarus halkına yardım etmeye devam edecek." dedi.

İki ülke ekonomilerinin de uyumlu hale getirilmesinde göç ve vize konularının önem taşıdığını kaydeden Putin, "Nüfusun iş gücü hareketliliğinin tam olarak sağlanması, vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünün güvence altına alınması ve bu alandaki tüm güvenlik risklerinin dikkate alınması önemlidir." diye konuştu.

Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzaladı

Haberin Devamı

Lukaşenko da Rusya ve Belarus'un savunma alanında ilerleyen iş birliğine dikkati çekerek "Son olayların da gösterdiği gibi, birliklerimizin bölgesel olarak bir araya gelmesi, yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm eski Sovyet coğrafyası için bir güvenlik kalkanıdır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, daha önce iki ülke hükümetlerinin üzerinde anlaşma sağladıkları Rusya-Belarus Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzalayan Putin ve Lukaşenko, ayrıca iki ülke arasında "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni de onayladılar.

Rusya-Belarus Birlik Devleti programında yer alan 28 maddelik yol haritasında, iki ülke arasında makroekonomik politikaların benzer hale getirilmesi, para ve kredi politikalarının uyumlaştırılması, finans alanında bilgi güvenliğinin sağlanması, yatırımcı ve tüketici haklarının korunması, doğal gaz ve petrol ürünleri piyasasının, tarım politikalarının, turizm alanında yasaların bir hale getirilmesi ve sosyal konularda koordineli bir politika yürütülmesi gibi konular yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Belarus#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin