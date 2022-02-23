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Putin “Vatan Savunucuları Günü” nedeniyle Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

#RUSYA#Putin#Çelenk Bıraktı
Putin “Vatan Savunucuları Günü” nedeniyle Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da kutlanan “Vatan Savunucuları Günü” nedeniyle Kremlin Sarayı bahçesindeki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

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Rusya’da her yıl 23 Şubat tarihi, Sovyetler Birliği’nin kuruluşuyla birlikte Kızıl Ordu’ya sivil halktan asker kabulüne başlandığı için “Vatan Savunucuları Günü” olarak kutlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede aynı zamanda “Erkekler Günü” olarak da bilinen Vatan Savunucuları Günü'nde her yıl olduğu gibi yine Kremlin Sarayı bahçesindeki Aleksandr Parkı’nda bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Rus askerleri tarafından tören düzenlenen Kremlin Sarayı’na sivil halkın girişi ise yasaklandı.

Savaşlarda ölen Sovyet ve Rus askerleri anısına yaptırılan ve ateşi hiç sönmeyen anıta karanfiller bırakan Putin, saygı duruşunda bulunduktan sonra parktan ayrıldı.

Putin “Vatan Savunucuları Günü” nedeniyle Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı

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Törene aynı zamanda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katılırken, Rusya’nın her kentinde ve Sovyetler Birliği’nden ayrılan birçok ülkede eş zamanlı olarak Vatan Savunucuları Günü töreni düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, sosyal medya hesabından tüm gün boyunca Rus ordusu tarafından bu güne kadar gerçekleştirilen balistik füze denemeleri, savaş uçakları ve Rus donanmasının tatbikatlarına dair görüntüler paylaştı.

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