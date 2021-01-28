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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin: Uygarlığın sonu olabilir

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: Uygarlığın sonu olabilir
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12 yıl aradan sonra Davos Dünya Ekonomik Forum toplantısına video konferans ile katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya güvenliğiyle ilgili konuşarak “İçinden geçtiğimiz buhranlı dönem umarım uygarlığımızın sonu olmaz” uyarısında bulundu.

Konuşmasında, dünyada durumun gergin hal aldığını ve özellikle koronavirüs salgınının olumsuz süreçleri tetiklediğinin altını çizen Putin, “20’nci yüzyılda çözülmeyen problemler bildiğiniz üzere 2’nci Dünya Savaşı felaketini tetikledi.

Günümüzde belki böylesine büyük boyutlu sıcak bir ihtilaf çıkmayabilir. Ancak yine de uyarıyorum, dünyamız tarihten örnek alacak olursak 1930 yıllarını yaşıyor. Her an her şey olabilir. Bir kıvılcım herkesin herkese karşı savaşmasına yol açabilir. Bu da uygarlığımızın sonu olur. Dünyada çözüm bekleyen sorunlar için masaya oturma zamanı” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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