Putin: Uygarlığın sonu olabilir

Konuşmasında, dünyada durumun gergin hal aldığını ve özellikle koronavirüs salgınının olumsuz süreçleri tetiklediğinin altını çizen Putin, “20’nci yüzyılda çözülmeyen problemler bildiğiniz üzere 2’nci Dünya Savaşı felaketini tetikledi.

Günümüzde belki böylesine büyük boyutlu sıcak bir ihtilaf çıkmayabilir. Ancak yine de uyarıyorum, dünyamız tarihten örnek alacak olursak 1930 yıllarını yaşıyor. Her an her şey olabilir. Bir kıvılcım herkesin herkese karşı savaşmasına yol açabilir. Bu da uygarlığımızın sonu olur. Dünyada çözüm bekleyen sorunlar için masaya oturma zamanı” dedi.