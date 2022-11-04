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Putin uyarmıştı! Herson bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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#Ukrayna#Rusya#Herson
Putin uyarmıştı Herson bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 20:04

Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesinde 24 saat boyunca aralıksız sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesine, Ukrayna ordusu tarafından taarruzlar devam ederken bölgeden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna'nın saldırılarına karşı Rus tarafı karşılık verebilmek amacıyla Herson bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Rusya'nın, Herson Bölgesi Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, "Herson bölgesinde, şehrimizi savunmak amacıyla 24 saat boyunca aralıksız sokağa çıkma yasağı ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Herson'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği sırada ise Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Donetsk'e, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırılar gerçekleştirildi. Donetsk tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna saldırıları sırasında Donetsk merkezinin yanı sıra Makiivka ve Horlivka'ya 26 top mermisi düştüğü belirtildi. Bu saldırılar sırasında can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'de bugün yaptığı açıklamada Herson bölgesindeki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun nedenini de Ukrayna tarafından devam eden taaruzlar olarak göstermişti. 

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#Ukrayna#Rusya#Herson

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